Nucléaire: feu vert pour l'exploitation de l'EPR de Flamanville à pleine puissance (ASNR)

La piscine nucléaire et son réacteur dans le bâtiment du réacteur nucléaire EPR de Flamanville, dans la Manche, le 25 avril 2024 ( AFP / Lou BENOIST )

L'Autorité de sûreté nucléaire (ASNR) a donné vendredi son feu vert à l'énergéticien EDF pour augmenter au-delà de 80% la puissance du réacteur EPR de Flamanville (Manche), ouvrant la voie à une exploitation à pleine puissance après des années d'attente.

L'ASNR a indiqué vendredi sur son site internet n'avoir "pas mis en évidence d'élément susceptible de remettre en cause la possibilité de poursuivre la montée en puissance" du très attendu réacteur "Flamanville 3", qui avait atteint pour la première fois le seuil de 80% de sa puissance mi-novembre.

Le feu vert du gendarme de la sûreté nucléaire "permet à EDF de poursuivre la montée en puissance du réacteur" jusqu'à la puissance maximale et de "terminer le programme d'essais de démarrage", déclare l'ASNR vendredi.

"Les équipes de Flamanville 3 lancent les opérations de montée en puissance", a réagi vendredi EDF auprès de l'AFP. "Les équipes sont mobilisées pour amener le réacteur à 100% de puissance d'ici la fin de l'automne", conformément aux annonces faites précédemment.

En novembre, l'énergéticien avait aussi annoncé une "visite complète" du site, impliquant l'arrêt complet du réacteur pendant 350 jours à compter du 26 septembre 2026. A cette occasion, le couvercle de la cuve, concerné par des anomalies connues de longue date, sera remplacé, justement à la demande de l'ASNR.

Flamanville 3, premier réacteur nucléaire à démarrer depuis 25 ans en France, a été raccordé au réseau électrique le 21 décembre 2024, avec 12 ans de retard par rapport à la date prévue.

Ses coûts ont explosé par rapport au devis initial de 3,3 milliards d'euros, estimés désormais par la Cour des Comptes aux alentours de 23,7 milliards d'euros aux conditions de 2023.

L'EPR, construit face à la Manche au côté de deux autres réacteurs, est le plus puissant du parc nucléaire français et doit pouvoir alimenter deux millions de foyers. Mais sa puissance théorique d'abord annoncée à 1.620 MW, reste à confirmer.

Dans un rapport du 30 septembre, la Commission de régulation de l'énergie (CRE), avait en effet révélé qu'EDF lui avait communiqué une hypothèse de puissance maximale de 1.585 MW. En novembre, EDF a précisé qu'il s'agissait du "bas de la fourchette", disant espérer atteindre les 1.620 MW.

La puissance d'un réacteur, une donnée importante pour estimer sa capacité de production électrique, dépend de facteurs météorologiques influençant la température des eaux de refroidissement, mais aussi de réglages et d'optimisations.