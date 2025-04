Wendel: valeur des participations en baisse au 1T, exposition à la guerre commerciale "très limitée"

( AFP / ERIC PIERMONT )

La valeur du portefeuille d'investissement de Wendel est en baisse au premier trimestre, indique la société jeudi, qui se veut rassurante sur son exposition aux taxes douanières brandies par Donald Trump, présentée comme "très limitée".

L'actif net réévalué (ANR) par action, indicateur clé de la valeur des participations de Wendel, est en baisse de 4,8% au premier trimestre par rapport à la fin d'année dernière, à 176,7 euros.

"C'est une baisse qui est limitée (...) dans les marchés actuels", a commenté lors d'une conférence téléphonique le directeur général adjoint Jérôme Michiels, elle "reflète la volatilité du marché" selon lui.

La société d'investissement reste sensible à la santé financière de sa participation principale, le groupe français d'inspection et de certification Bureau Veritas, dont elle se déleste petit à petit.

Ce dernier a "contribué négativement" à l'ANR entre janvier et mars, précise Wendel, de même que les participations non cotées.

Wendel ne publie plus le chiffre d'affaires consolidé de ses participations, contrairement à l'an dernier. La société ne publie pas non plus son résultat net au premier et au troisième trimestre.

M. Michiels a par ailleurs qualifié l'exposition des sociétés en portefeuille aux taxes douanières et au commerce international impliquant les Etats-Unis de "très limitée", de l'ordre de "quelques pourcents au maximum".

"Pour ce qui est des conséquences directes, on ne s'attend pas à un impact significatif sur les sociétés du portefeuille" à la guerre commerciale déclenchée par le président américain Donald Trump, a-t-il continué.

Wendel a par ailleurs finalisé le 31 mars l'acquisition de 75% de Monroe Capital LLC, un acteur américain du marché de la dette privée, une opération qui s'inscrit dans le développement de son activité de gestion d'actifs privés.

"Avec Monroe Capital et IK Partners représentant 34 milliards d'euros d'actifs sous gestion et 3,4 milliards d’euros levés au 1er trimestre, nous construisons un acteur solide et important du secteur", a commenté le président du directoire Laurent Mignon, cité dans un communiqué.

La société d'investissement, héritière d'un grand groupe industriel lorrain, avait publié le 26 février un bénéfice net de 293,9 millions d'euros en 2024, deux fois supérieur à celui de 2023, malgré une perte en deuxième moitié d'année liée à des dépréciations d'actifs.