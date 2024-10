Wendel va acquérir 75% de Monroe Capital LLC

AOF - EN SAVOIR PLUS

Sous réserve de la satisfaction et de la finalisation des conditions de réalisation, l'acquisition devrait être finalisée au cours du premier semestre 2025.

Après l'acquisition récente par Wendel d'IK Partners, société de gestion européenne spécialisée dans les actifs non cotés du segment mid-market en Europe, cette nouvelle opération permettra de bâtir une plateforme de gestion pour compte de tiers, s'appuyant sur des General Partners ("GP") performants.

(AOF) - Wendel a conclu un accord de partenariat définitif en vue, d'acquérir 75% de Monroe Capital LLC, de participer aux futures levées de fonds à hauteur de 800 millions de dollars pour accélérer la croissance de Monroe Capital, et d’investir jusqu’à 200 millions de dollars d’engagements du General Partner. Wendel explique que "l'acquisition d'une participation majoritaire dans Monroe Capital, un leader américain du marché de la dette privée, représenterait une avancée significative et transformante dans le développement de sa plateforme de gestion d'actifs pour compte de tiers".

