Wendel : T3 solide, la décote toujours à 50% de l’ANR

Publication des résultats du T3 2026
L’ANR par action ressort à 167,0 € au 30 septembre, en hausse de +5,1 % sur le trimestre et de +3,9 % depuis janvier, dividende retraité. Wendel IM atteint 48,7 Mds€ d’encours, dont 37,7 Mds€ générateurs de commissions, pour 344 M€ de commissions sur neuf mois, en croissance de +41,3 % en publié et de +10 % à périmètre et change constants, avec plus de 3 Mds€ levés sur la période et un FRE attendu autour de 200 M€ en année pleine. Côté compte propre, la cession de Stahl a été encaissée pour 1,14 Md€ le 1er octobre et celle d’IHS, attendue d’ici fin décembre, apportera 535 M$, les deux opérations se traitant 20 % au-dessus de leur valeur retenue dans l’ANR. Le LTV ressort à 9,5 % pour 1,5 Md€ de trésorerie et une dette dont la majorité est à taux fixe à 2,8 %. Le rachat de 9 % du capital est achevé et un acompte sur dividende de 2,55 € sera versé le 19 novembre. Investor Day le 2 décembre.
Perspectives
Notre objectif de 109 € applique une décote de 35 % à l’ANR. Le resserrement viendra également d’une décision d’allocation plus que des résultats du portefeuille : avec 2 Mds€ disponibles après IHS et un titre à la moitié de son actif, le rachat d’actions reste l’emploi le plus relutif, celui achevé en juillet ayant déjà créé près de 8 € d’ANR par action. Nous attendons de l’Investor Day du 2 décembre un nouveau programme significatif, une cible chiffrée de FRE à 2030 et le traitement des 550 M€ de puts des minoritaires de Monroe et Committed Advisors.
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