SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 910,50
+0,13%
Indices
Wendel-Succès du placement accéléré d'environ €23 mlns d'actions Bureau Veritas
16/09/2025

Wendel SE MWDP.PA :

* OPÉRATION DE GESTION DE L’OBLIGATION ECHANGEABLE DE MATURITÉ 2026

* SUCCÈS DU PLACEMENT ACCÉLÉRÉ D’ENVIRON 23 MILLIONS D’ACTIONS BUREAU VERITAS

Texte original nGNEKHhlK Pour plus de détails, cliquez sur MWDP.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

BUREAU VERITAS
26,3600 EUR Euronext Paris 0,00%
WENDEL
81,650 EUR Euronext Paris -0,18%
