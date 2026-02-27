Wendel : progression de 6,1% du chiffre d'affaires en 2025

(AOF) - Wendel Investment Managers, la plateforme de gestion d'actifs pour le compte de tiers de Wendel, atteint 41,2 milliards d'euros d’actifs sous gestion au 31 décembre 2025. Ce montant s'élèvera à 47 MdsEUR une fois finalisée l'acquisition de Committed Advisors. Le chiffre d’affaires consolidé est en hausse de 6,1% à 7,567 MdsEUR. Le résultat net des activités est stable à 753 MEUR contre 753,7 MEUR en 2024.

Committed Advisors est une société de gestion française spécialisée dans le marché secondaire du non-coté (Private Equity Secondary Market).

Le résultat net consolidé, qui s'établit à 344,7 MEUR, affiche une baisse par rapport à 2024. Ce recul s'explique par des éléments non récurrents enregistrés l'année précédente, notamment la plus-value de cession de 692 MEUR réalisée lors de la vente de Constantia Flexibles (géant mondial de l'emballage souple).

L'Actif Net Réévalué (ANR) par action, après dilution (fully diluted), s'élève à 164,2 EUR au 31 décembre 2025, contre 163 EUR au 30 septembre 2025, soit une progression de 1,2 EUR sur le dernier trimestre. A cette date, la décote sur l'ANR ressort à -51,3% par rapport à la moyenne du cours de bourse de Wendel sur les 20 jours précédant le 31 décembre 2025.

Sur l'ensemble de l'année 2025, l'actif net réévalué fully diluted est en baisse de 4,5% retraité du dividende versé en 2025 et à taux de change constant, et de -11,6% au total.

Par ailleurs, Wendel propose le versement d'un dividende ordinaire de 5,10 EUR par action au titre de l'année 2025, lequel sera soumis au vote de l'Assemblée générale de mai 2026. Ce montant, en hausse de 8,5% par rapport à 2024, représente 3,1% de l'ANR et offre un rendement de 5,8% sur la base du cours de l'action au 25 février 2026.

Compte tenu de l'acompte sur dividende de 1,50 EUR versé le 20 novembre 2025, le solde sera mis au paiement après approbation lors de l'Assemblée générale du 21 mai 2026. Le prochain dividende intérimaire devrait, quant à lui, représenter 50% du dividende total payé au titre de l'exercice 2025.

Enfin, Wendel annonce le lancement d'un programme de rachat d'actions portant sur 9% du capital à compter de ce 27 février, ce qui représente un investissement d'environ 340 MEUR sur la base des cours actuels.