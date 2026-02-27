L'UE va appliquer l'accord commercial avec le Mercosur de façon provisoire

À Madrid, les agriculteurs protestent contre la concurrence des importations en provenance du Mercosur

L'Union ‌européenne (UE) va appliquer à titre provisoire l'accord ​de libre-échange controversé avec le bloc sud-américain du Mercosur afin de garantir à ce dernier l'avantage ​du premier entrant, a déclaré vendredi la présidente de ​la Commission européenne, Ursula ⁠von der Leyen.

La Commission européenne a conclu ‌en janvier, après 25 ans de négociations, un accord commercial avec le ​bloc Mercosur, ‌composé de l'Argentine, du Brésil, du ⁠Paraguay et de l'Uruguay, pour la réduction de droits de douane.

L'exécutif européen a déclaré qu'il ⁠supprimerait quelque ‌4 milliards d'euros de droits de ⁠douane sur les exportations de l'UE.

L'Allemagne et ‌d'autres partisans de l'accord, tels que ⁠l'Espagne, affirment que cet accord est ⁠essentiel pour ‌compenser les pertes commerciales liées aux droits de ​douane américains et ‌pour réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine en matière de ​minerais essentiels.

Ses opposants, menés par la France, affirment que cet accord entraînera ⁠une forte augmentation des importations de viande bovine, de sucre et de volaille bon marché, ce qui nuira aux agriculteurs nationaux.

(Rédigé par Philip Blenkinsop; version française Etienne Breban, édité ​par Kate Entringer)