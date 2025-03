Wendel: placement d'actions Bureau Veritas réalisé information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 09:23









(CercleFinance.com) - Wendel annonce avoir placé des actions Bureau Veritas dans le cadre d'une vente à terme préfinancée d'une durée de trois ans, augmentant sa flexibilité financière en réduisant son ratio loan-to-value en pro forma à environ 17%.



Ainsi, 30.357.140 actions du groupe de services de test, inspection et certification (représentant environ 6,7% du capital) ont été placées à un prix de 27,25 euros par action, dans le cadre de cet accord de vente à terme conclu avec BNP Paribas.



Simultanément, Wendel a conclu une opération de 'Call Spread' afin de bénéficier, jusqu'à environ 15% de la hausse du cours de l'action sur les trois prochaines années sur un montant d'actions équivalent à celles sous-jacente à la vente à terme.



Ces opérations permettent de dégager des liquidités nettes immédiates d'environ 750 millions d'euros pour Wendel, qui viendront soutenir l'accélération de sa transition vers un modèle dual, tout en continuant à bénéficier des perspectives de Bureau Veritas.





