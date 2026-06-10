Wendel : Nabil Bennis nommé directeur de la valorisation et du suivi de la performance des stratégies d'investissement

(Zonebourse.com) - La société d'investissement française Wendel annonce la nomination de Nabil Bennis en tant que directeur de la valorisation et du suivi de la performance des stratégies d'investissement.

La mise en oeuvre de ces nouvelles fonctions intervient dans le cadre du développement de Wendel Investment Managers, l'activité de gestion d'actifs privés pour compte de tiers de Wendel, initié il y a trois ans.

En plus de ses fonctions de responsable valorisation, Nabil Bennis est désormais en charge du suivi de la performance des portefeuilles des fonds de Wendel Investment Managers. Il est donc rattaché à la direction financière pour ses fonctions historiques et à Cyril Marie, directeur général adjoint, stratégie et développement corporate pour le suivi de la performance des fonds.

Nabil, 36 ans, a débuté sa carrière en évaluation financière, puis a rejoint Deloitte Finance en 2014 comme manager au sein de l'équipe Évaluation & Modélisation financière.

Diplômé d'Audencia Business School, il a rejoint la direction financière de Wendel en 2017 en tant que responsable valorisation.

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