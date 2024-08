Wendel : hausse de 18% des actifs sous gestion d'IK Partners

(AOF) - Wendel a dévoilé un actif net réévalué (ANR) dilué de 175,2 euros au 30 juin, en hausse de 7,9% depuis le début de l’année. Il reflète principalement la hausse du cours de bourse de Bureau Veritas. Les activités de gestion d'actifs pour compte de tiers ont été consolidées pour la première fois. Il n'y a pas encore de sponsor money dans l'ANR, les capitaux n'ayant pas encore été appelés. Le résultat net consolidé part du groupe a atteint 388,2 millions d’euros au premier 2024, contre 39,6 millions d’euros au premier semestre 2023.

Cette forte progression s'explique par la cession de Constantia Flexibles (419 millions d'euros part du groupe) cette année.

Au premier semestre 2024, IK Partners, dont le rachat de 51% du capital, a été finalisé en mai, a enregistré 1,7 milliard d'euros de nouveaux fonds levés (IK X et PFIII) et 5 cessions d'actifs pour plus d'un milliard d'euros, réalisées avec un multiple moyen d'environ 2,8 fois les capitaux investis.

Le total des actifs sous gestion (13,1 milliards d'euros, dont 3,1 milliards d'euros de Dry Powder) a augmenté de 18% depuis le début de l'année, et les encours générateurs de commissions de 16% à 8,7 milliards d'euros. Au cours du premier semestre 2024, IK Partners a généré un total de 79,4 millions de commissions et 29,5 millions de fee-related earnings, qui mesurent le résultat récurrent de l'activité de gestion d'actifs.

Wendel a engagé 400 millions dans les fonds d'IK Partners, dont 300 millions dans IK X. Ces engagements n'ont pas encore été déployés.

La société d'investissement a annoncé le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions "opportuniste" de 100 millions d'euros à partir d'août 2024.

Sa liquidité totale s'élève à 3,8 milliards d'euros au 30 juin 2024, dont 2,9 milliards d'euros de trésorerie disponible et 875 millions d'euros de ligne de crédit (non tirée). Sa capacité d'investissement est de 1,4 milliard d'euros.