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Wendel conclut un accord avec Providence Equity Partners
information fournie par Reuters 01/07/2024 à 07:51

Wendel SE MWDP.PA :

* ANNONCE AUJOURD'HUI AVOIR CONCLU UN ACCORD AVEC PROVIDENCE EQUITY PARTNERS

* WENDEL ET PROVIDENCE ACCOMPAGNERONT CONJOINTEMENT GLOBEDUCATE, UN GROUPE D'ÉCOLES INTERNATIONALES DANS SA PROCHAINE PHASE DE CROISSANCE

* À L'ISSUE DE LA TRANSACTION, PROVIDENCE, ACTIONNAIRE DE GLOBEDUCATE DEPUIS 2017, ET WENDEL DÉTIENDRONT CHACUN ENVIRON 50% DE GLOBEDUCATE

* WENDEL INVESTIRAIT ENVIRON EUR 625 MLNS EN FONDS PROPRES AUX CÔTÉS DE PROVIDENCE

* LA TRANSACTION DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE AU COURS DU SECOND SEMESTRE 2024

Texte original sur Workspace: Pour plus de détails, cliquez sur MWDP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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