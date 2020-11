Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wendel - CA consolidé sur 9 mois à €5,477 mds, en baisse de 9,1% Reuters • 03/11/2020 à 19:38









PARIS, 3 novembre (Reuters) - Wendel MDWP.PA , société d'investissement, annonce mardi dans un communiqué : * CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ SUR LES NEUF PREMIERS MOIS DE 2020 DE 5,477 MILLIARDS D'EUROS, EN BAISSE DE 9,1% * ACTIF NET RÉÉVALUÉ PAR ACTION DE 145,3 EUROS, EN HAUSSE DE 4,9% DEPUIS LE 30 JUIN 2020 * FORTE DÉCOTE DE 44,4% DU PRIX DE L'ACTION AU 30 SEPTEMBRE 2020 * DIVIDENDE MAINTENU (2,8€ PAR ACTION), ÉGAL À L'AN DERNIER ET PAYÉ EN JUILLET * "NOUS AVONS RECOMMENCÉ À RECHERCHER DES OPPORTUNITÉS D'INVESTISSEMENT" Texte original sur Eikon .... Pour plus de détails, cliquez sur [ ] (Rédaction de Paris)

Valeurs associées WENDEL Euronext Paris +2.43%