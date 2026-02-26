Wendel-CA +6,1% sur un an en 2025, le résultat net consolidé dans le rouge

Wendel MWDP.PA a fait état jeudi d'une hausse de 6,1% de son chiffre d’affaires consolidé 2025, à 7,57 milliards d’euros, tout en publiant un résultat net consolidé part du groupe négatif, à -151,8 millions après 293,9 millions en 2024.

La baisse s’explique "par l’évolution des éléments non récurrents par rapport à 2024", précise le groupe français d'investissement dans un communiqué.

