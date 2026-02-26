 Aller au contenu principal
Getlink vise 1 milliard d'euros d'Ebitda en 2030, petite baisse du chiffre d'affaires en 2025
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 08:36

Le logo de Getlink à Paris

Getlink a ‌annoncé jeudi viser un milliard d’euros d’Ebitda ​en 2030, avec un Ebitda courant consolidé compris entre 820 millions et 860 millions d’euros ​dès 2026, l'opérateur du tunnel sous la Manche dévoilant ​ses objectifs de croissance et ⁠ses résultats financiers pour l'exercice 2025.

Le ‌groupe, qui déclare dans un communiqué se préparer à une hausse de 10 ​millions du ‌nombre de passagers des lignes à ⁠Grande Vitesse au cours de la prochaine décennie, anticipe sur cette période "une amélioration de ⁠la conversion ‌de son Ebitda en Free Cash ⁠Flow".

Sur l'année dernière, Getlink a enregistré un ‌chiffre d'affaires en baisse de ⁠1% à 1,6 milliard d'euros et un ⁠Ebitda en ‌hausse de 4% à 859 millions d'euros, "supérieur au ​haut de la ‌fourchette de la guidance 2025", selon le communiqué.

Le groupe proposera ​par ailleurs un dividende à 80 centimes d’euro par action en 2026 ⁠et une augmentation progressive de 5 centimes d’euro par action par an au cours des cinq prochaines années pour atteindre un euro par action en 2030, selon le communiqué.

(Rédigé ​par Augustin Turpin)

GETLINK
18,150 EUR Euronext Paris +1,11%
