AXA vise un résultat opérationnel par action dans le haut de sa fourchette en 2026
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 08:33

L'illustration montre le logo d'Axa

AXA a ‌déclaré jeudi tabler en 2026 sur une croissance ​de son résultat opérationnel par action situé dans le haut de la fourchette cible de son ​plan stratégique, après avoir enregistré une hausse de 8% ​sur un an l'année dernière, ⁠l'assureur français citant notamment la diminution des ‌charges d’intérêts et l'impact des rachat d'actions.

Dans un communiqué, le groupe a déclaré ​s'attendre pour ‌2026 à une croissance du résultat ⁠opérationnel par action dans le haut de la fourchette cible fixée par son plan stratégique et ⁠comprise entre ‌6% à 8%.

AXA a également déclaré ⁠viser pour 2026 une hausse du ratio ‌de solvabilité II de 17 points ⁠à la suite de la révision de ⁠solvabilité II.

Sur ‌l'exercice 2025, le résultat opérationnel par action est ​ressorti à 3,86 ‌euros, en hausse de 8% sur un an, malgré un impact ​défavorable de 2% des variations de change, notamment la dépréciation du dollar américain ⁠par rapport à l’euro.

AXA proposera un dividende de 2,32 euros par action, en hausse de 8% par rapport à l’année 2024, selon le communiqué.

(Rédigé par Augustin Turpin et Coralie Lamarque ; édité ​par Augustin Turpin)

