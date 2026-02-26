Sopra Steria s'attend à une croissance organique du chiffre d'affaires entre 1% et 2% en 2026

Le logo de Sopra Steria

Sopra Steria ‌a annoncé jeudi s'attendre en 2026 à ​un taux de croissance organique du chiffre d’affaires compris entre 1% et 2%, incluant ​un impact négatif non récurrent d’environ deux points lié ​à l'arrêt du ⁠programme SFT.

Le groupe s'attend aussi à un ‌taux de marge opérationnelle d’activité d'au moins 9,5% et à un flux ​net ‌de trésorerie disponible d'environ 5% du ⁠chiffre d’affaires.

"Nous abordons 2026 avec une trajectoire claire : renouer durablement avec une croissance organique ⁠positive, améliorer ‌notre marge opérationnelle et maintenir une ⁠génération élevée de cash, conformément à ‌nos objectifs de moyen terme", ⁠a dit dans un communiqué Rajesh ⁠Krishnamurthy, directeur ‌général du groupe.

Au quatrième trimestre 2025, Sopra Steria ​a renoué ‌avec une progression de son activité, la croissance organique du chiffre ​d'affaires ressortant à 1,8% sur la période.

Sur l'ensemble de 2025, le ⁠chiffre d'affaires a reculé de 2,2% en données organiques, dans le bas de la fourchette de la prévision donnée par le groupe (-2,5% à +0,5%).

