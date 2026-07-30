Wendel-AuM en hausse au S1 avec l'acquisition de Comitted Advisors

Wendel MWDP.PA a fait état jeudi d'une croissance des encours gérés de 25% sur un an, avec des actifs sous gestion (AuM) de 48,7 milliards d'euros pour le premier semestre, le groupe français citant notamment le développement de sa plateforme de gestion d’actifs, Wendel Investment Managers et l’acquisition de Committed Advisors.

"WIM et WPI constituent deux moteurs de création de valeur solides et complémentaires qui nous permettent de générer d’ambitieux retours aux actionnaires", a déclaré Laurent Mignon, président du directoire, dans un communiqué.

L'actif net réévalué "fully diluted" au 30 juin est ressorti à 158,9 euros par action, après paiement d’un dividende de 3,6 euros en mai.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)