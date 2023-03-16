Wendel affiche un CA en hausse à €8,70 milliards en 2022
information fournie par Reuters16/03/2023 à 18:15
16 mars (Reuters) - Wendel SE MWDP.PA :
* CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ EUR 8,70 MDS EN 2022 CONTRE EUR 7,50 MDS IL Y A UN AN
* ACTIF NET RÉÉVALUÉ AU 31 DÉCEMBRE EUR 7,46 MDS CONTRE EUR 8,42 MDS IL Y A UN AN
* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE EUR 656,3 MILLION EN 2022 CONTRE EUR 1,05 MD IL Y A UN AN
* UN DIVIDENDE ORDINAIRE DE 3,20 EUROS PAR ACTION AU TITRE DE L’EXERCICE 2022, EN HAUSSE DE +6,7 %, SERA PROPOSÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 JUIN 2023
* PERSPECTIVES 2023: UNE CROISSANCE ORGANIQUE MODÉRÉE À UN CHIFFRE DE SON CHIFFRE D’AFFAIRES
* LE FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE S’ÉLÈVE À 657,0 M€ CONTRE 603,0 MILLIONS D’EUROS EN 2021
* PERSPECTIVES 2023: DES FLUX DE TRÉSORERIE À UN NIVEAU ÉLEVÉ, AVEC UN TAUX DE CONVERSION1 DU CASH SUPÉRIEUR À 90%
* NOTRE AMBITION EST, D’ABORD, D’INVESTIR ENVIRON 2 MILLIARDS D'EUROS DANS LES 24 MOIS, DANS DES ENTREPRISES EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD - PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE
* PERSPECTIVES 2023: UNE MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE STABLE
Texte original sur Eikon ID:nGNE2Nrl1Z Pour plus de détails, cliquez sur MWDP.PA
(Rédaction de Gdansk)
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