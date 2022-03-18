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Wendel affiche un CA en hausse à €7,50 milliards en 2021
information fournie par Reuters18/03/2022 à 07:40

18 mars (Reuters) - Wendel SA MWDP.PA :

* CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ ANNUEL EUR 7,50 MDS VERSUS EUR 6,83 MDS IL Y A UN AN

* RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS ANNUEL EUR 653,7 MLNS VERSUS EUR 316,4 MLNS IL Y A UN AN

* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE ANNUEL EUR 1,05 MDS VERSUS PERTE EUR 264,1 MLNS IL Y A UN AN

* ACTIF NET RÉÉVALUÉ À FIN DÉCEMBRE EUR 188,1 PAR ACTION, TRÈS PROCHE DU PLUS HAUT HISTORIQUE ET EN HAUSSE DE 20,1 % SUR UN AN

* PROPOSERA UN DIVIDENDE ORDINAIRE DE EUR 3,0 PAR ACTION POUR 2021, EN HAUSSE DE 3,4%

* PERSPECTIVES 2025 BUREAU VERITAS : CROISSANCE MODÉRÉE À UN CHIFFRE ET MARGE SUPÉRIEURE À 16%

* L’EXPOSITION ÉCONOMIQUE DIRECTE DE WENDEL À LA RUSSIE ET À L’UKRAINE EST LIMITÉE À ENVIRON 1%

* PERSPECTIVES TARKETT : LA SITUATION EN RUSSIE ET EN UKRAINE A DES IMPLICATIONS SUR L’ACTIVITÉ DU GROUPE ; TROP TÔT POUR EN QUANTIFIER LES IMPACTS

* ANNONCE EXERCER SON OPTION DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE L’INTÉGRALITÉ DES OBLIGATIONS À ÉCHÉANCE OCTOBRE 2024 D’UN MONTANT EN PRINCIPAL DE EUR 500 MLNS

Texte original sur Eikon nGNE205BBk Pour plus de détails, cliquez sur MWDP.PA

(Gdansk Newsroom)

Résultats d'entreprise
Dividendes
Guerre en Ukraine

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WENDEL
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TARKETT
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