Wendel affiche un CA en hausse à €7,50 milliards en 2021
information fournie par Reuters18/03/2022 à 07:40
18 mars (Reuters) - Wendel SA MWDP.PA :
* CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ ANNUEL EUR 7,50 MDS VERSUS EUR 6,83 MDS IL Y A UN AN
* RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS ANNUEL EUR 653,7 MLNS VERSUS EUR 316,4 MLNS IL Y A UN AN
* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE ANNUEL EUR 1,05 MDS VERSUS PERTE EUR 264,1 MLNS IL Y A UN AN
* ACTIF NET RÉÉVALUÉ À FIN DÉCEMBRE EUR 188,1 PAR ACTION, TRÈS PROCHE DU PLUS HAUT HISTORIQUE ET EN HAUSSE DE 20,1 % SUR UN AN
* PROPOSERA UN DIVIDENDE ORDINAIRE DE EUR 3,0 PAR ACTION POUR 2021, EN HAUSSE DE 3,4%
* PERSPECTIVES 2025 BUREAU VERITAS : CROISSANCE MODÉRÉE À UN CHIFFRE ET MARGE SUPÉRIEURE À 16%
* L’EXPOSITION ÉCONOMIQUE DIRECTE DE WENDEL À LA RUSSIE ET À L’UKRAINE EST LIMITÉE À ENVIRON 1%
* PERSPECTIVES TARKETT : LA SITUATION EN RUSSIE ET EN UKRAINE A DES IMPLICATIONS SUR L’ACTIVITÉ DU GROUPE ; TROP TÔT POUR EN QUANTIFIER LES IMPACTS
* ANNONCE EXERCER SON OPTION DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE L’INTÉGRALITÉ DES OBLIGATIONS À ÉCHÉANCE OCTOBRE 2024 D’UN MONTANT EN PRINCIPAL DE EUR 500 MLNS
Texte original sur Eikon nGNE205BBk Pour plus de détails, cliquez sur MWDP.PA
(Gdansk Newsroom)
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