Wendel: accord pour acquérir Monroe Capital

(CercleFinance.com) - Wendel indique avoir conclu un accord de partenariat définitif en vue d'acquérir 75% de Monroe Capital, opération qui 'élargit considérablement sa plateforme de gestion d'actifs, et renforce son profil de croissance et de génération récurrente de trésorerie'.



La société d'investissement prévoit aussi de participer aux futures levées de fonds à hauteur de 800 millions de dollars pour accélérer la croissance de Monroe Capital, et d'investir jusqu'à 200 millions de dollars d'engagements du General Partner.



'Cette opération est en droite ligne avec la stratégie annoncée en mars 2023, ayant pour objectif le développement d'une activité de gestion d'actifs privés en parallèle des activités historiques d'investissement pour compte propre de Wendel', explique-t-elle.



Sous réserve de la satisfaction et de la finalisation des conditions de réalisation (en ce compris l'obtention des autorisations réglementaires), l'acquisition devrait être finalisée au cours du premier semestre 2025.





