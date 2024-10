Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wendel: a finalisé le rachat d'environ 50 % de Globeducate information fournie par Cercle Finance • 16/10/2024 à 18:30









(CercleFinance.com) - Wendel a finalisé l'acquisition d'environ 50 % de Globeducate, l'un des principaux groupes mondiaux d'éducation de la maternelle au secondaire, auprès de Providence Equity Partners.



Wendel a investi 625 ME en fonds propres, soit une valeur d'entreprise d'environ 2 MdE.



Créé en 1972 en Espagne, Globeducate, est un groupe d'éducation de la maternelle au secondaire, avec un réseau de 67 écoles bilingues et internationales de premier ordre, ainsi que des programmes en ligne, dans 11 pays, principalement en Europe.



Le groupe emploie plus de 6,000 salariés dont 4,000 enseignants.





