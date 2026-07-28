Welltower, une société d'investissement immobilier spécialisée dans les logements pour seniors, vise un nouveau record après avoir revu à la hausse ses prévisions pour 2026

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28 juillet - ** Les actions de Welltower ( WELL.N ) ont progressé de 3,1 % à 256,13 dollars en pré-ouverture mardi, après que cette société d'investissement immobilier spécialisée dans les résidences pour seniors a revu à la hausse ses prévisions de flux de trésorerie d'exploitation (FFO) pour l'ensemble de l'exercice.

** WELL est en passe de dépasser son plus haut historique intrajournalier de 252,94 $ atteint vendredi, si les gains se maintiennent. ** La société basée à Toledo, dans l’Ohio, a annoncé lundi en fin de journée qu’elle tablait pour 2026 sur un FFO normalisé par action compris entre 6,36 et 6,44 dollars, contre une fourchette précédente de 6,21 à 6,35 dollars, dépassant ainsi l’estimation de LSEG de 6,26 dollars par action.

** Le FFO par action du deuxième trimestre a progressé de 25 % en glissement annuel pour s’établir à 1,60 $, grâce à une hausse moyenne du taux d’occupation de 330 points de base et à une augmentation de 5,2 % du chiffre d’affaires par chambre occupée.

** WELL a relevé son dividende trimestriel de 74 cents à 85 cents par action.

** Depuis le début de l’année jusqu’à lundi, WELL affiche une hausse de 34 %, surpassant largement la progression de 14 % de l’indice immobilier S&P 500 .SPLRCR .

** Sur 22 analystes, 18 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », tandis que 4 recommandent de « conserver »; l'objectif de cours médian s'établit à 244,50 dollars, selon les données de LSEG.