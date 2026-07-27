Welltower revoit à la hausse ses prévisions de FFO pour 2026 en raison de la demande en logements pour seniors

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La société d'investissement immobilier spécialisée dans le secteur de la santé Welltower WELL.N a revu à la hausse lundi, pour la deuxième fois, ses prévisions concernant son flux de trésorerie d'exploitation annuel, misant sur une forte demande pour ses établissements d'hébergement avec services d'accompagnement et ses résidences pour seniors.

Voici quelques détails:

* La société prévoit pour 2026 un FFO normalisé, un indicateur de performance clé pour les REIT, compris entre 6,36 et 6,44 dollars par action, soit un niveau supérieur à ses prévisions précédentes, qui s'échelonnaient de 6,21 à 6,35 dollars par action.

* Elle a annoncé un FFO normalisé de 1,60 dollar par action, soit une hausse de 25 % par rapport à l’année précédente et un résultat supérieur aux prévisions des analystes, qui tablaient sur 1,55 dollar par action.

* La demande en résidences pour seniors est en hausse en raison du vieillissement de la population aux États-Unis et des besoins croissants en matière de soins de santé.

* Welltower a également annoncé une augmentation de 15 % de son dividende trimestriel, qui passe à 85 cents.

* Cette société d’investissement immobilier (REIT) détient des résidences pour seniors, des centres médicaux ambulatoires et des établissements de soins destinés principalement aux personnes âgées. Elle est présente aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.

* Toutefois, la société basée dans l’Ohio a enregistré un bénéfice net de 61 centimes par action pour le trimestre clos le 30 juin, manquant ainsi les estimations qui s’élevaient à 63 centimes par action.