Wells Fargo revoit à la baisse son objectif de fin d'année pour l'indice S&P 500, à 7 700 points

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Wells Fargo a revu à la baisse son objectif de fin d'année pour l'indice S&P 500 .SPX , le ramenant de 7 950 à 7 700 points, car le manque de catalyseurs susceptibles d'alimenter de nouvelles hausses, ainsi que la montée des risques politiques et sectoriels, assombrissent les perspectives du marché.

Le marché entre dans la « phase finale » du cycle, une période qui se caractérise généralement par des multiples de valorisation plus faibles, a-t-il indiqué dans une note publiée le 14 septembre.

* Cet objectif révisé est supérieur d’environ 1 % à la dernière clôture de l’indice, à 7 619,98 points, mais inférieur aux prévisions de plusieurs autres analystes de Wall Street qui s’attendent à ce qu’il dépasse les 8 000 points d’ici la fin de 2026.

* Wells Fargo a relevé ses estimations de bénéfice par action pour 2027 des entreprises du S&P 500, les portant de 395 à 425 dollars, et de 425 à 460 dollars pour 2028, tout en avertissant que les bénéfices de 2028 pourraient être exposés à un risque de baisse si les dépenses en infrastructures d’intelligence artificielle ralentissaient.

* L’indice de référence a progressé de 11,3 % cette année, résistant aux épisodes de volatilité provoqués par les tensions au Moyen-Orient et aux craintes qu’une inflation tenace ne contraigne la Réserve fédérale à maintenir plus longtemps une politique monétaire restrictive.

* BofA Global Research a également relevé lundi son objectif de fin d’année pour l’indice à 7 400 points, un niveau toutefois inférieur au consensus de Wall Street. Le cabinet a indiqué que les marchés entraient dans une période de faiblesse saisonnière et qu’un recul se faisait attendre depuis longtemps.

* Sur les 496 entreprises du S&P 500 ayant publié leurs résultats du deuxième trimestre, 85,7 % ont dépassé les estimations des analystes, selon les données compilées par LSEG.

* Wells Fargo a revu à la baisse sa position sur le secteur technologique américain, passant de « surpondération » à « pondération neutre », et a relevé celle du secteur de la santé de « pondération neutre » à « surpondération ».

* Elle a revu à la baisse son opinion sur le secteur technologique peu après la vague de ventes de lundi, alors que les principales entreprises d’IA ont appelé à un ralentissement de leurs développements en raison de préoccupations croissantes en matière de sécurité.

* « Nous considérons les élections de mi-mandat comme un risque potentiel pour le secteur technologique, d’autant plus que la contestation politique à l’encontre des centres de données ne cesse de prendre de l’ampleur », a-t-elle déclaré.