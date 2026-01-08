 Aller au contenu principal
Wells Fargo relève le PT de DoorDash sur des perspectives de croissance saines
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 16:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 janvier -

** Wells Fargo relève son estimation de la valeur de la plateforme de livraison de repas en ligne DoorDash DASH.O à 251 $, contre 239 $ auparavant

** Le nouveau PT représente une hausse de 8,8% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage affirme que les perspectives de croissance restent saines dans un environnement concurrentiel stable

** L'évolution vers l'épicerie, l'expansion européenne après l'accord avec Deliveroo et l'investissement continu pour soutenir la croissance pourraient conduire à un plus large éventail de résultats de croissance de l'EBITDA jusqu'en 2026, selon la société de courtage

** 35 des 46 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou "supérieure", 11 comme "conservée"; leur prévision médiane est de 280 $ - LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, DASH a augmenté de 29,5 % au cours des 12 derniers mois

Valeurs associées

DOORDASH RG-A
225,2400 USD NASDAQ -2,29%
