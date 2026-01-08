Wells Fargo relève le PT de DoorDash sur des perspectives de croissance saines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
8 janvier -
** Wells Fargo relève son estimation de la valeur de la plateforme de livraison de repas en ligne DoorDash DASH.O à 251 $, contre 239 $ auparavant
** Le nouveau PT représente une hausse de 8,8% par rapport à la dernière clôture de l'action
** La société de courtage affirme que les perspectives de croissance restent saines dans un environnement concurrentiel stable
** L'évolution vers l'épicerie, l'expansion européenne après l'accord avec Deliveroo et l'investissement continu pour soutenir la croissance pourraient conduire à un plus large éventail de résultats de croissance de l'EBITDA jusqu'en 2026, selon la société de courtage
** 35 des 46 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou "supérieure", 11 comme "conservée"; leur prévision médiane est de 280 $ - LSEG
** En incluant le mouvement de la séance, DASH a augmenté de 29,5 % au cours des 12 derniers mois
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer