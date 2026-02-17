Wells Fargo relève la note d'Accenture en raison des signes de reprise du chiffre d'affaires au second semestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 février -

** Wells Fargo relève la note de la société de conseil en informatique Accenture ACN.N de "pondération neutre" à "surpondéré"

** La société de courtage cite une accélération potentielle du chiffre d'affaires au second semestre et des prévisions prudentes pour l'année fiscale 26

** "Nous avons une confiance accrue dans l'accélération de la croissance du chiffre d'affaires de l'exercice F2H CC, compte tenu de deux trimestres consécutifs d'amélioration de la croissance des réservations", indique la société de courtage

** Les actions ont été excessivement sanctionnées récemment en raison de la dernière vague de craintes liées à l'IA, qui s'est répercutée sur le sentiment anti-logiciels

** Vingt analystes sur 30 considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 9 comme un "maintien" et 1 comme une "vente"; leur PT médian est de 300 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, ACN a baissé de 42,4 % au cours des 12 derniers mois