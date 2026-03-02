Wells Fargo relève l'objectif de prix des sidérurgistes américains en raison de la hausse durable des prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 mars - ** Wells Fargo relève son objectif de prix pour les sidérurgistes américains, s'attendant à des niveaux de prix élevés au moins jusqu'à la fin de l'administration Trump

** La société de courtage relève les objectifs de prix des sidérurgistes américains Steel Dynamics STLD.O , Nucor NUE.N et Commercial Metals CMC.N ; elle réitère ses notations "surpondérées"

** La société de courtage estime que l'industrie sidérurgique américaine, de plus en plus autosuffisante et désormais protégée des importations par des droits de douane de 50 %, est en mesure de maintenir des prix intérieurs élevés pendant plusieurs années

** L'incertitude concernant la demande et la politique a incité les acheteurs à préférer l'offre des aciéries nationales

** La société de courtage relève ses prévisions pour les bobines laminées à chaud 2026/27, un type d'acier largement utilisé dans la construction, l'automobile et les applications industrielles, à 950 $ par tonne courte contre 875 $ et 900 $ par tonne courte contre 800 $, respectivement

** L'indice NYSE American Steel .STEEL est en hausse de 19 % depuis le début de l'année

Entreprises Nouveau PT Ancien PT

Steel Dynamics $210 $190

Nucor $194 $184

Métaux commerciaux $80 $79