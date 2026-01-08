Wells Fargo relève l'objectif de cours de Take-Two grâce à GTA Online

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 janvier - ** Wells Fargo relève l'objectif de cours sur Take-Two Interactive TTWO.O de 277 $ à 288 $, soit une hausse de 12,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société déclare avoir une vision structurellement positive des actifs médiatiques avec un contenu original et exclusif

** souligne que les principales franchises de TTWO, Grand Theft Auto (GTA) et Red Dead Redemption, sont basées sur une propriété intellectuelle EXCLUSIVE

** Elle relève de 3 % ses prévisions de réservations pour le troisième trimestre, citant des performances de GTA Online supérieures aux attentes et une croissance accélérée des jeux mobiles de TTWO

** 28 des 31 sociétés de courtage recommandent d'acheter le titre ou un conseil supérieur, les autres le conservent; l'objectif de cours médian est de 280 $ - données compilées par LSEG

** TTWO a augmenté de 39,1 % en 2025