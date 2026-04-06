Wells Fargo ne prévoit plus de baisse des taux de la Fed en 2026, alors que la guerre en Iran s'éternise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails sur les prévisions de Wells Fargo aux paragraphes 1 à 3)
Wells Fargo Investment Institute a déclaré lundi qu'il ne s'attendait plus à ce que la Réserve fédérale américaine réduise ses taux d'intérêt en 2026, citant l'incertitude entourant l'inflation et les risques géopolitiques accrus liés à la guerre au Moyen-Orient. L'institut, filiale de la banque Wells Fargo WFC.N , avait précédemment prévu deux baisses de taux de la banque centrale américaine cette année. "Dans le contexte d'une hausse sensible mais probablement transitoire de l'inflation et d'une incertitude élevée, nous pensons que l'équilibre des risques a changé et incite la Fed à faire preuve de patience", ont déclaré les stratèges de Wells Fargo. Citigroup, quant à lui, a repoussé son calendrier de réduction des taux de la Fed, citant des risques d'inflation persistants et des gains d'emplois américains d'une ampleur inattendue. La croissance de l'emploi a rebondi en mars grâce à la fin d'une grève des travailleurs du secteur de la santé et à des températures plus clémentes qui ont stimulé l'activité dans certains secteurs.
La maison de courtage de Wall Street prévoit désormais des réductions de taux totalisant 75 points de base en septembre, octobre et décembre, au lieu de juin, juillet et septembre, selon une note datée du 3 avril.
"Nous continuons de penser que les signes d'affaiblissement du marché du travail entraîneront des baisses plus tard dans l'année. Mais le calendrier des données à venir suggère un début plus tardif des réductions de taux que ce que nous attendions précédemment", a déclaré Citigroup.
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