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Thalès et MBDA vont développer une nouvelle version du système sol-air SAMP/T BG
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 11:00

Illustration du logo de Thales

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Le ‌fabricant de missiles antiaériens Eurosam, ​coentreprise entre Thalès et MBDA, a reçu une commande pour développer une ​nouvelle version multi-couches du système sol-air ​SAMP/T NG, a ⁠annoncé mercredi la Direction générale de ‌l'armement (DGA).

"La France commande la version multi-couches ASTER/MICA VL du système SAMP/T ​NG, ‌développée en coopération avec l’Italie, ⁠en vue de renforcer la défense sol-air mise en œuvre par ⁠l’armée de ‌l’air et de l’espace", ⁠déclare la DGA dans un ‌communiqué.

L'effecteur ASTER est une ⁠version anti-missiles à moyenne et ⁠longue portée, ‌tandis que MICA VL est ​une version ‌de courte portée, le projet visant à les faire ​converger, selon le communiqué.

Les huit sections SAMP/T NG ⁠prévues dans la loi de programmation militaire 2024-2030 seront livrées à partir de 2030, précise la DGA.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par ​Augustin Turpin)

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