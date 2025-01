Wells Fargo: hausse des deux tiers du BPA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 13:30









(CercleFinance.com) - Wells Fargo publie un bénéfice net de 5,08 milliards de dollars au titre des trois derniers mois de 2024, soit un BPA en progression de 66% à 1,43 dollar, et un retour sur fonds propres tangibles (ROTCE) amélioré de 4,9 points à 13,9%.



Toujours en comparaison annuelle, la banque californienne a vu ses provisions pour pertes sur crédit diminuer de 15% à un peu moins de 1,1 milliard de dollars, tandis que ses dépenses hors intérêt ont reculé de 12% à 13,9 milliards.



A un peu moins de 20,4 milliards de dollars, ses revenus sont restés stables par rapport au quatrième trimestre 2023, une contraction de 7% des revenus d'intérêts nets ayant été compensée par une augmentation de 11% des autres types de revenus.





