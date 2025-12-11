 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nombre record de saisies d'animaux, de plantes et de bois cette année, déclare Interpol
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 11:34

Le logo d'Interpol

Le logo d'Interpol

Interpol a déclaré jeudi que les autorités de 134 pays avaient saisi un nombre record d'animaux vivants commercialisés illégalement entre septembre et octobre, près de 30.000, un chiffre soulignant la demande croissante d'animaux de compagnie exotiques.

Une quantité record de viande d'animaux sauvages commercialisée illégalement a été saisie, ainsi que des insectes, des plantes et du bois, dans le cadre de l'opération "Thunder 2025" menée par la police, les douanes, les services de sécurité aux frontières et les autorités chargées de la sylviculture et de la protection de la faune et de la flore sauvages.

Interpol a déclaré dans un communiqué avoir identifié quelque 1.100 suspects et arrêté 24 personnes en Afrique du Sud, deux au Vietnam et une au Qatar. L'organisation n'a pas donné de détails sur ces arrestations.

"L’opération Thunder met une nouvelle fois en évidence la sophistication et l’ampleur des réseaux criminels impliqués dans le commerce illégal d’espèces sauvages et de ressources forestières, des réseaux qui s’entrelacent de plus en plus avec d’autres formes de criminalité, du trafic de stupéfiants à la traite d’êtres humains", a déclaré Interpol.

Les autorités du monde entier ont saisi un volume record de 5,8 tonnes de viande de brousse et ont constaté une augmentation des cas de trafic entre l'Afrique et l'Europe.

Les autorités kenyanes ont saisi plus de 400 kg de viande de girafe, tandis que les forces de l'ordre tanzaniennes ont récupéré de la viande et des peaux de zèbre et d'antilope.

Parallèlement, les autorités ont saisi près de 10.500 papillons, araignées et insectes au cours de l'opération menée du 15 septembre au 15 octobre, constatant une forte augmentation du trafic d'arthropodes exotiques.

"Malgré leur petite taille, ces espèces jouent un rôle écologique essentiel. Leur disparition perturbe les chaînes alimentaires et favorise l’introduction d’espèces invasives ou de maladies, posant ainsi des risques majeurs pour la biosécurité et la santé publique", ajoute l'organisation basée à Lyon dans le communiqué.

La valeur annuelle du commerce illégal est estimée à 20 milliards de dollars (17,09 milliards d'euros), même si le chiffre réel est probablement beaucoup plus élevé, indique Interpol.

Cette année, la plupart des trafics d'espèces sauvages concernaient des restes, des parties et des produits d'animaux, souvent destinés à la médecine traditionnelle ou à l'alimentation, selon Interpol.

Les saisies d'animaux vivants ont toutefois atteint un niveau record, en raison principalement de la demande d'animaux de compagnie exotiques, notamment d'oiseaux, de tortues, de reptiles et de primates, a ajouté l'organisation.

L'opération a été coordonnée par Interpol et l'Organisation mondiale des douanes (OMD).

(Rédigé par Louise Breusch Rasmussen ; version française Etienne Breban ; édité par Augustin Turpin)

Environnement
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump lors d'une table ronde à la Maison Blanche, à Washington, le 10 décembre 2025 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Trump annonce que les Etats-Unis ont saisi un pétrolier au large du Venezuela
    information fournie par AFP 11.12.2025 12:42 

    Donald Trump a annoncé mercredi que les Etats-Unis avaient saisi un pétrolier au large du Venezuela, une manière de faire grimper encore la tension avec Caracas, qui dénonce un "acte de piraterie internationale". "Nous venons tout juste de saisir un pétrolier au ... Lire la suite

  • Un homme assis dans une tente d'un camp de déplacés à Aden, le 4 novembre 2025 au Yémen ( AFP / Saleh Al-OBEIDI )
    Submergée par les déplacés fuyant la guerre, Aden au bord du gouffre
    information fournie par AFP 11.12.2025 12:33 

    Suffoquant sous l'afflux massif des déplacés fuyant la guerre, l'ancienne cité prospère d'Aden, dans le sud du Yémen, s'enfonce dans la crise: les coupures d'électricité sont constantes, l'eau courante manque et les maigres services publics encore debout menacent ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 11.12.2025 12:29 

    Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,20% pour le Dow Jones .DJI , de 0,54% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,76% pour le Nasdaq .IXIC : * ORACLE

  • Des personnes ayant dû fuir les combats arrivent dans un camp de fortune dans la province d'Oddar Meanchey, au Cambodge, le 11 décembre 2025 ( AFP / TANG CHHIN Sothy )
    Thaïlande-Cambodge: pas de signe d'apaisement avant l'appel de Trump
    information fournie par AFP 11.12.2025 12:06 

    Les combats frontaliers entre la Thaïlande et le Cambodge font toujours rage jeudi, avant un appel attendu du président américain Donald Trump aux dirigeants des deux pays pour leur demander de cesser les hostilités, qui ont fait au moins 20 morts. Le ministère ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank