Wells Fargo estime que la reprise des actions américaines s'élargit alors que les investisseurs se détournent des méga-capitalisations

Les actions américaines pourraient se redresser au-delà de leurs leaders méga-capitaux habituels au premier semestre 2026, aidées par les remboursements d'impôts pour les ménages et une croissance plus forte des bénéfices des entreprises, ont déclaré les stratèges de Wells Fargo.

Dans une note, la maison de courtage a déclaré que les actions fortement court-circuitées du Russell 3000 .RUA pourraient surperformer à mesure que les investisseurs se tournent vers les titres à la traîne et couvrent les paris baissiers.

Elle a également indiqué que davantage d'actions du S&P 500 .SPX pourraient dépasser leur plus haut d'un an, ce qui atténuerait le risque de concentration pour les investisseurs.

Une reprise plus large du marché marquerait un changement par rapport à la domination des méga-capitalisations qui a caractérisé ces dernières années, ce qui pourrait stimuler le sentiment des investisseurs face aux tensions géopolitiques et aux préoccupations persistantes concernant l'évaluation des IA.

La société de courtage s'attend à ce que les actions des secteurs de la finance, des matériaux, de l'énergie et de la technologie surperforment. L'indice S&P 500 de l'énergie

.SPNY , en particulier, pourrait se démarquer, car environ 70 % des entreprises de l'indice pourraient bénéficier directement des opportunités d'investissement au Venezuela.

Dans un message sur les médias sociaux mardi, le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis avaient conclu un accord pour importer jusqu'à 2 milliards de dollars de brut vénézuélien , un développement qui est déjà en train de remodeler la dynamique du marché du pétrole.

Wells Fargo a également déclaré qu'elle s'attendait à ce que les remboursements d'impôts augmentent de 800 dollars par personne par rapport à l'année dernière, un bond qui, selon elle, pourrait encourager la prise de risque et alimenter un rallye plus large.