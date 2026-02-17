 Aller au contenu principal
Wells Fargo est optimiste sur EquipmentShare, citant la reprise induite par l'offre
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 19:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 février - ** Wells Fargo initie la société de technologie de construction EquipmentShare.com EQPT.O avec une note de "surpondération"; fixe une prévision de 41 $

** L'offre d'engins de chantier est limitée, les délais de livraison des nouveaux équipements augmentent et la construction non résidentielle aux États-Unis commence à prendre de l'ampleur, ce qui permettra à EQPT de bénéficier de la croissance du parc de véhicules

** La reprise due à l'offre s'élargit, avec une visibilité émergente sur la hausse due à la demande

** EQPT est passé de 133 à 352 sites en trois ans, en appliquant systématiquement à chaque site une stratégie éprouvée de création de nouveaux sites

** En tenant compte des mouvements de la séance, EQPT a progressé de 16,2 % depuis ses débuts le 23 janvier

