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Wells Fargo en hausse après une forte progression de ses bénéfices au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 12:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 juillet - ** Les actions de Wells Fargo ( WFC.N ), géant bancaire américain, progressent de 1,5% à 88,95 dollars en pré-ouverture

** WFC annonce un résultat net de 6,41 milliards de dollars, soit 2,00 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 juin, contre 5,49 milliards de dollars, soit 1,60 dollar par action, un an plus tôt

** Les revenus d'intérêts progressent d'environ 5% au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente, tandis que les revenus liés aux marchés bondissent d'environ 24%

** À la clôture d'hier, l'action WFC affichait une baisse de près de 6% depuis le début de l'année

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