Wells Fargo dépasse les prévisions de bénéfices, mais son produit net d'intérêts et son chiffre d'affaires sont en deçà des attentes

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(Ajout de détails issus de la conférence téléphonique tout au long du texte, mise à jour des points clés, mise à jour des cours boursiers, mise à jour du titre)

* Wells Fargo et d'autres grandes banques de Wall Street publient des résultats mitigés

* Le produit net d'intérêts et le chiffre d'affaires sont inférieurs aux prévisions

* La banque a dû faire face à un environnement de marché difficile fin septembre, selon ses dirigeants

* Les consommateurs font preuve de résilience, ce qui contribue à soutenir la croissance des crédits à la consommation

par Utkarsh Shetti et Nivedita Balu

Wells Fargo WFC.N a dépassé mardi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du troisième trimestre, mais un produit net d'intérêts et un chiffre d'affaires inférieurs aux prévisions ont fait chuter le cours de l'action de la quatrième banque américaine.

Les résultats des grandes banques ont connu un début mitigé après un trimestre volatil , secoué par le conflit en Iran, la hausse des cours du pétrole et une vague de ventes massives sur les marchés obligataires mondiaux. JPMorgan Chase JPM.N a manqué les estimations de bénéfices trimestriels pour la première fois en près de trois ans, tandis que d’autres grandes institutions ont connu une activité en dents de scie dans leurs divisions dédiées aux titres à revenu fixe, aux devises et aux matières premières.

Les résultats supérieurs aux prévisions de Wells Fargo s’expliquent par une croissance robuste des prêts, mais le produit net d'intérêts — la différence entre ce qu’une banque perçoit sur les prêts et ce qu’elle verse sur les dépôts — s’est révélé inférieur aux attentes. Cet indicateur a été pénalisé par la baisse des taux d’intérêt sur les actifs à taux variable, la hausse des coûts de dépôt et le recul des dépôts non rémunérés.

Les dirigeants ont indiqué que les activités avaient subi la pression d’un environnement de marché plus difficile, apparu au cours des dernières semaines de septembre, ainsi que de la forte hausse des taux d’intérêt.

“L’inflation et la hausse des taux d’intérêt continuent de constituer des freins, et plus elles persistent, plus elles peuvent exercer de pression tant sur les consommateurs que sur les clients professionnels”, a déclaré le directeur général Charlie Scharf aux analystes.

“Même si les marchés se sont montrés solides, un mouvement inattendu ou significatif pourrait se répercuter sur l’ensemble de l’économie.”

La banque a annoncé un bénéfice de 1,87 dollar par action, dépassant les prévisions moyennes des analystes qui s’établissaient à 1,85 dollar, selon les données compilées par LSEG. Le produit net d'intérêts a progressé de 5 % pour atteindre 12,52 milliards de dollars, un chiffre inférieur aux prévisions de 12,63 milliards de dollars.

Le chiffre d’affaires s’est établi à 21,87 milliards de dollars, en deçà des estimations de 22,31 milliards de dollars.

L'action était en baisse d'environ 1,3 %.

PRESSION DES MARCHÉS

Le directeur financier, Mike Santomassimo, a déclaré qu’il s’attendait à une hausse du produit net d’intérêts au quatrième trimestre, soutenu par la croissance des prêts et des dépôts, tout en bénéficiant de la hausse des taux d’intérêt.

Toutefois, une partie de ces gains pourrait être contrebalancée par l’activité “marchés”, où la hausse des coûts d’emprunt pèse sur le produit net d’intérêts. Cette division, qui fournit des services de financement et de gestion des risques aux investisseurs institutionnels, a souffert du ralentissement des opérations sur les titres à revenu fixe, les devises et les matières premières. Son chiffre d’affaires a reculé de 1 % en glissement annuel et de 17 % par rapport au trimestre précédent.

L’activité de banque d’investissement à Wall Street a été plus modérée en raison de l’incertitude des marchés et de la flambée des coûts d’emprunt, qui a incité les entreprises à adopter une attitude attentiste en matière de levée de fonds et d’investissement. Wells a investi massivement dans ses activités de banque d’investissement et de marchés, en recrutant des banquiers seniors et en augmentant ses dépenses consacrées au financement des clients, au trading et à d’autres activités liées aux marchés de capitaux.

Wells Fargo a enregistré un chiffre d’affaires de 611 millions de dollars dans la banque d’investissement au cours du trimestre, en hausse de 10 % par rapport à l’année précédente. Il a toutefois reculé de 3 % par rapport au trimestre précédent, reflétant une tendance observée chez ses concurrents.

UNE CONSOMMATION RÉSILIENTE

Wells, dont près de la moitié des revenus provient des services bancaires aux particuliers et des prêts à la consommation, s’est appuyée sur les cartes de crédit et les prêts automobiles pour développer son portefeuille de crédits à la consommation, où les tendances de dépenses sont plus favorables grâce à la résilience de l’économie américaine.

Le solde moyen des prêts à la consommation a progressé de 4 % pour atteindre environ 342 milliards de dollars, tandis que les prêts de la banque commerciale ont grimpé de 10 % pour s’établir à 240,5 milliards de dollars.

“Nous ne constatons aucun changement de comportement, ni chez les emprunteurs ni chez les déposants, qui nous amènerait à penser que les tendances sous-jacentes que nous observons actuellement sont en train de changer”, a déclaré Santomassimo aux journalistes lors d’une conférence téléphonique organisée après la publication des résultats.