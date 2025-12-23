 Aller au contenu principal
Wells Fargo augmente le PT de Freeport-McMoRan en raison de l'amélioration des perspectives pour le cuivre ; les actions sont en hausse
information fournie par Reuters 23/12/2025 à 13:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 décembre - ** Wells Fargo relève l'objectif de prix du mineur de cuivre Freeport-McMoRan FCX.N à 55 $ contre 47 $; réitère sa notation "surpondérée"

** Les actions de FCX augmentent d'environ 1 % à 51,12 $ en pré-marché

** La société de courtage a déclaré que la hausse du PT reflète une vision positive des prix du cuivre, mais ne tient pas compte de la production potentiellement faible de la mine de Grasberg, en Indonésie, jusqu'en 2026

** Les contraintes d'approvisionnement peuvent soutenir un marché du cuivre serré, en particulier jusqu'à Q326 - Wells Fargo

** Cependant, la société de courtage prévoit des problèmes potentiels liés à la politique commerciale, y compris une décision possible sur les droits de douane américains sur les importations de cuivre à la mi-2026

** 18 des 23 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou plus élevée et cinq comme "conservée"; la prévision médiane est de 49,50 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, FCX a augmenté de ~33% depuis le début de l'année

