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Wellington Management reprend la gestion de fonds d’un assureur américain
information fournie par Agefi Asset Management 10/06/2026 à 08:00

Le gestionnaire d’actifs indépendant Wellington Management a annoncé, mercredi 3 juin, l’acquisition de Hartford Funds, l’activité de gestion de fonds de l’assureur américain The Hartford.

La transaction est estimée à 1,9 milliard de dollars. The Hartford recevra 300 millions de dollars en cash à la clôture de l’opération, attendue pour le premier trimestre 2027. Les paiements supplémentaires seront établis sur les flux de trésorerie disponibles après impôts générés par la combinaison de l’activité de Hartford Funds et de l’activité de Wellington pendant une période de sept ans post-clôture.

Hartford Funds, qui fournit des solutions d’investissement pour le marché de la gestion de patrimoine aux Etats-Unis, sera intégré à l’activité dédiée à ce segment de Wellington Management et opérera sous la marque Wellington.

Les deux entités disposent d’un partenariat depuis 1978. A ce jour, Wellington est sous-conseiller de 83% des 160 milliards de dollars gérés par Hartford Funds, le reste l’étant par Schroders.

L'Agefi

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