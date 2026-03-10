 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wellington Management Group s'allège au capital d'Elis
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 15:44

Wellington Management Group, agissant pour le compte de fonds et de clients, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 6 mars 2026, le seuil de 5% du capital d' Elis , au résultat d'une cession d'actions sur le marché.

La société de gestion américaine a précisé détenir, pour le compte desdits fonds et clients, 11 528 067 actions Elis représentant autant de droits de vote, soit 4,95% du capital et 4,08% des droits de vote du groupe de blanchisserie industrielle.

Valeurs associées

ELIS
25,140 EUR Euronext Paris +3,03%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank