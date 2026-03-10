Wellington Management Group s'allège au capital d'Elis
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 15:44
La société de gestion américaine a précisé détenir, pour le compte desdits fonds et clients, 11 528 067 actions Elis représentant autant de droits de vote, soit 4,95% du capital et 4,08% des droits de vote du groupe de blanchisserie industrielle.
Valeurs associées
|25,140 EUR
|Euronext Paris
|+3,03%
