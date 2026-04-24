Nvidia dépasse les 5 000 milliards de dollars de valorisation
information fournie par Zonebourse 24/04/2026 à 23:05
Cette progression s'accompagne d'un mouvement haussier plus large dans l'industrie des semi-conducteurs, stimulé notamment par les résultats d'Intel, dont l'action a fortement progressé. AMD et Qualcomm ont également bénéficié de cette dynamique. Après une période de volatilité liée aux tensions géopolitiques et à la hausse des prix de l'énergie, les grandes valeurs technologiques retrouvent un élan, soutenues par des perspectives solides dans les infrastructures d'IA.
Le Nasdaq affiche ainsi une hausse de 15% sur le mois d'avril, en passe de signer sa meilleure performance depuis 2020. Malgré cette dynamique favorable, Nvidia fait face à une concurrence accrue, notamment de la part d'Alphabet, qui développe ses propres puces pour le cloud. Cette rivalité illustre l'intensification des investissements dans les technologies d'intelligence artificielle à l'échelle mondiale.
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