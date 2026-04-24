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Nvidia dépasse les 5 000 milliards de dollars de valorisation
information fournie par Zonebourse 24/04/2026 à 23:05

Nvidia a franchi un nouveau cap en Bourse, avec une capitalisation dépassant les 5 000 milliards de dollars après une clôture record de son action à 208,27 dollars, en hausse de 4,3%. Cette performance s'inscrit dans un contexte d'enthousiasme renouvelé pour les valeurs liées à l'intelligence artificielle, qui soutient fortement la demande pour les processeurs graphiques du groupe. Depuis fin 2022, le titre a été multiplié par plus de 14, porté par l'adoption massive de ses technologies par les principaux acteurs du secteur.

Cette progression s'accompagne d'un mouvement haussier plus large dans l'industrie des semi-conducteurs, stimulé notamment par les résultats d'Intel, dont l'action a fortement progressé. AMD et Qualcomm ont également bénéficié de cette dynamique. Après une période de volatilité liée aux tensions géopolitiques et à la hausse des prix de l'énergie, les grandes valeurs technologiques retrouvent un élan, soutenues par des perspectives solides dans les infrastructures d'IA.

Le Nasdaq affiche ainsi une hausse de 15% sur le mois d'avril, en passe de signer sa meilleure performance depuis 2020. Malgré cette dynamique favorable, Nvidia fait face à une concurrence accrue, notamment de la part d'Alphabet, qui développe ses propres puces pour le cloud. Cette rivalité illustre l'intensification des investissements dans les technologies d'intelligence artificielle à l'échelle mondiale.

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NVIDIA
208,2700 USD NASDAQ +2,85%
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