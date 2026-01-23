Wellington Management Group passe sous les 5% du capital d'Elis
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 13:48
La société de gestion américaine a précisé détenir, pour le compte desdits fonds et clients, 11 634 023 actions Elis représentant autant de droits de vote, soit 4,99% du capital et 4,12% des droits de vote du groupe de blanchisserie industrielle.
Valeurs associées
|24,0000 EUR
|Euronext Paris
|-0,25%
