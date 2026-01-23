 Aller au contenu principal
Wellington Management Group passe sous les 5% du capital d'Elis
23/01/2026

Wellington Management Group LLP, agissant pour le compte de fonds et de clients, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 21 janvier, le seuil de 5% du capital d' Elis , un franchissement de seuil résultant d'une cession d'actions sur le marché.

La société de gestion américaine a précisé détenir, pour le compte desdits fonds et clients, 11 634 023 actions Elis représentant autant de droits de vote, soit 4,99% du capital et 4,12% des droits de vote du groupe de blanchisserie industrielle.

