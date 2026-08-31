Wella Co, propriétaire de la marque de vernis à ongles OPI, dépose une demande d'introduction en Bourse aux États-Unis

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La société Wella, propriétaire de la marque de vernis à ongles OPI, a déposé une demande d'introduction en Bourse aux États-Unis, a annoncé lundi l'entreprise dans un communiqué réglementaire.

La société a indiqué qu'elle avait l'intention de s'introduire en Bourse à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole "WELA".

Reuters avait rapporté plus tôt cette année que la société, qui détient également la marque de produits capillaires Wella, travaillait avec des banques d'investissement pour préparer cette introduction en Bourse.

Goldman Sachs, BofA Securities, KKR et J.P. Morgan figurent parmi les chefs de file de l'opération.