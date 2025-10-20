WeightWatchers s'associe à la pharmacie Amazon pour la livraison de médicaments amaigrissants

20 octobre - ** Les actions de WW International WW.O augmentent de 14,8 % à 30,89 $ avant bourse

** WeightWatchers, également connu sous le nom de WW International, déclare s'associer à Amazon AMZN.O pour livrer des médicaments, y compris des traitements GLP-1 injectables contre l'obésité pour ses membres

** La société indique que ses clients pourront vérifier si leurs médicaments sont en stock et se faire livrer les médicaments réfrigérés plus efficacement en utilisant l'option Amazon Pharmacy sur son site web

** WW déclare qu'elle continuera à permettre aux patients de faire exécuter leurs ordonnances par l'intermédiaire d'autres pharmacies

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 0,3 % depuis qu'elle est sortie de faillite le 27 juin