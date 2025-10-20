WeightWatchers s'associe à Amazon pour faciliter la livraison de médicaments amaigrissants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Amina Niasse

WeightWatchers WW.O a annoncé lundi son partenariat avec Amazon AMZN.O pour la livraison de médicaments, notamment des traitements injectables GLP-1 contre l'obésité pour ses membres, une initiative qui, selon le fournisseur de services de télésanté, permettra à certains clients de recevoir plus facilement leurs ordonnances.

Les clients de WeightWatchers pourront vérifier si leurs médicaments sont en stock et se faire livrer les médicaments réfrigérés plus efficacement en utilisant l'option Amazon Pharmacy sur son site web, a déclaré Jon Volkmann, directeur d'exploitation de WeightWatchers.

WeightWatchers, également connu sous le nom de WW International, est sorti de la faillite en juillet, après s'être désendetté et avec un plan visant à concurrencer les clients de l'amaigrissement en ligne.

Alors que ses rivaux se sont concentrés sur les copies composées du Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO et du Zepbound d'Eli Lilly LLY.N , WeightWatchers a adopté les médicaments de marque, annonçant un partenariat avec Novo pour vendre le Wegovy aux clients qui paient en espèces par l'intermédiaire de NovoCare et de son partenaire CenterWell Pharmacy.

WeightWatchers continuera à permettre aux patients de faire remplir leurs ordonnances par d'autres pharmacies.

La demande de traitements GLP-1 contre l'obésité a explosé après que des essais cliniques ont montré qu'ils aidaient les patients à perdre environ 15 % de leur poids corporel en donnant à l'estomac une sensation de satiété.

En 2022, ces médicaments ont été déclarés en pénurie par la Food and Drug Administration des États-Unis. Selon Jon Volkmann, les clients de WeightWatchers vivant dans des zones rurales ont eu du mal à trouver ces médicaments dans les pharmacies.

Aujourd'hui, même si les stocks de ces deux médicaments sont abondants, Amazon a déclaré que l'accès aux zones rurales restait un problème.

"Nous savons qu'avec les GLP-1 en particulier, il y a eu un problème où les gens se déplacent d'une pharmacie à l'autre, à la recherche de ces stocks", a déclaré Tanvi Patel, vice-présidente d'Amazon Pharmacie.

Ce mois-ci, Amazon a lancé des kiosques où les patients de certaines de ses cliniques One Medical peuvent se procurer des ordonnances courantes.

Bien qu'Amazon vende des GLP-1 par courrier, les médicaments qui nécessitent un stockage à froid ne seront pas disponibles dans les kiosques.

L'investissement de la société dans la rapidité de livraison, en particulier pour les produits périssables, a permis à Amazon de maintenir les températures pour les expéditions de GLP-1 à travers le pays, a déclaré Tanvi Patel.

Les délais de livraison pour les patients abonnés à Amazon Prime, le service haut de gamme du géant du commerce électronique, sont d'un à deux jours pour tous les médicaments.

Tanvi Patel a estimé le délai de livraison moyen à quatre jours pour les non-membres d'Amazon Prime, mais a précisé que l'expédition était souvent plus rapide.

En juin, Amazon a déclaré qu'elle proposerait la livraison le jour même et le lendemain dans 4 000 localités supplémentaires d'ici la fin de l'année, en ciblant les petites villes et les zones rurales, et qu'elle investirait plus de 4 milliards de dollars pour tripler ses opérations de livraison d'ici 2026.