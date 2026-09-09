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Weight Watchers s'effondre alors que les investisseurs accueillent Bye
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 19:37
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** Mercredi, l'action de WW International ( WW.O ) a chuté de 14,8 % pour s'établir à 15,34 dollars, après que la société a nommé Stephen Bye au poste de directeur général, avec effet à l'automne

** Le titre s’apprête à enregistrer sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis le 7 mai

** M. Bye, qui possède plus de 30 ans d’expérience à des postes de direction, occupait jusqu’à récemment le poste de directeur général de la société de veille sur la connectivité Ookla et remplace Tara Comonte, qui a quitté ses fonctions en mars

** La société, qui est sortie de la faillite l’année dernière, tente de renforcer sa présence dans le domaine de la santé des femmes, notamment grâce à des programmes consacrés aux médicaments à base de GLP-1

** Le titre est en passe de clôturer sous sa moyenne mobile sur 50 jours pour la première fois depuis le 21 août

** Sur les trois analystes qui couvrent WW, la répartition des recommandations est la suivante: une recommandation "acheter" et deux "conserver", selon les données de LSEG

** L’objectif de cours médian de 30 $ est resté inchangé au cours des trois derniers mois

** L'action WW a reculé d'environ 48 % depuis le début de l'année, contre une hausse d'environ 13 % pour l'indice Nasdaq Composite .IXIC

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