WEDIA : Wedia clôture l'exercice 2019 avec plus d'une douzaine de nouvelles signatures

Au cours de l'exercice 2019, le groupe Wedia, éditeur d'une solution logicielle « Cloud » dédiée au marketing et à la communication, est fier d'avoir su convaincre et gagner la confiance de plus d'une douzaine de marques internationales. En France avec des acteurs leaders de l'agroalimentaire, de la chimie, de l'industrie ou encore de la banque, en Allemagne, dans l'industrie pharmaceutique et l'énergie, et aux Etats-Unis, avec des sociétés de service ou encore une marque iconique de motos.

" Ces projets, tous gagnés à l'issue d'appels d'offres internationaux, reflètent la pertinence de Wedia sur son marché, et confortent notre présence dans le Top 10 des acteurs mondiaux, présence régulièrement confirmée par Gartner et Forrester. Ces nouveaux contrats représenteront près d'un million d'euros de revenus SaaS annuels à maturité, une fois notre solution mondialement déployée chez chacun de ces clients " déclare Nicolas BOUTET, CEO de Wedia.

Après avoir doublé son chiffre d'affaire en 3 ans, Wedia a démontré qu'il savait piloter son modèle de croissance. Ces récents succès commerciaux, le potentiel de développement sur les comptes existants ainsi que la récente acquisition de la société Galilée confirment l'objectif du Groupe pour poursuivre ce rythme de développement et rejoindre le Top 5 des acteurs du marché mondial.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires 2019, le jeudi 29 janvier après bourse.

A propos de Wedia (Isin : FR0010688440- ALWED) - www.wedia-group.com

Coté sur Euronext Growth, Wedia est un Groupe international, leader dans les solutions et services logiciels aux acteurs du marketing et de la communication. Sa plateforme « cloud » de Marketing Resource Management accompagne ses clients tout au long du cycle de vie des contenus marketing (textes, photos, vidéos, 3D...) depuis leur création jusqu'à leur diffusion et la mesure de leur efficacité.

Wedia accompagne près de 250 marques mondiales et compte plus de 550.000 utilisateurs dans plus de 40 pays. Son succès et la reconnaissance auprès de ses clients sont confirmés par les analystes du Gartner et de Forrester qui classent Wedia dans les meilleures solutions mondiales de Marketing Resource Management (MRM) et de Digital Asset Management (DAM).

