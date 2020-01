WEDIA : WEDIA - Chiffre d'affaires 2019 - Accélération des activités au S2

2019 2018 Var. Chiffre d'affaires total en k€ 11 041 10 755 + 2,7 % Dont CA Récurrent 6 707 6 432 + 4,3 % Dont CA Services 3 984 3 768 + 5,7 % Dont CA Licences « On Premise » - 555 - Dont CA Autres (activité VAR* de Galilée) 350 - -

* VAR : Value Added Reseller

Chiffre d'Affaires

Pour l'exercice 2019, le groupe Wedia, éditeur d'une solution logicielle « Cloud » dédiée au marketing et à la communication, a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 11.041 k€.

Après une variation négative de 8 % au premier semestre, la croissance de 3% sur l'ensemble de l'exercice traduit l'accélération de la dynamique au second semestre.

Le chiffre d'affaire 2019 s'inscrit dans la stratégie de développement de Wedia :

Les revenus récurrents issus des locations de licence, maintenance, hébergement et support aux clients progressent de 4,3% d'un exercice à l'autre, et ce malgré l'attrition d'un revenu lié à une activité non stratégique, reliquat d'une acquisition passée. Le CA récurrent enregistre une croissance de 11% entre le premier et second semestre 2019. Il progresse en moyenne de 12% par semestre sur les 3 dernières années traduisant la pertinence de l'offre.

Le chiffre d'affaires Services s'établit à 3.984 k€, en croissance de 5,7%, et ce malgré les difficultés de recrutement en ressources techniques sur un marché naturellement tendu.

La société a finalisé sa mutation vers le SaaS avec l'abandon du modèle « On premise » (550 k€ en 2018).

Ces chiffres intègrent l'acquisition de Galilée, consolidée à compter du 1er octobre 2019, et dont le chiffre d'affaires, supérieur aux attentes, contribue pour plus de 1 M€ au chiffre d'affaires consolidé.

Une dynamique de croissance renforcée

Sur l'exercice, Wedia a enregistré plus d'une douzaine de nouvelles signatures avec des clients de premier plan aussi bien en France qu'en Allemagne et aux Etats-Unis. Ces signatures devraient représenter plus de 800 k€ de chiffre d'affaires récurrent en année pleine.

Avec l'acquisition récente de la société Galilée, Wedia trouve un partenaire capable de proposer son offre logicielle dans le contexte du marché des ETI et PME, marché à l'aube de sa transformation digitale. Galilée devrait contribuer pour plus de 4 M€ au chiffre d'affaires 2020.

Après avoir doublé son chiffre d'affaire en 3 ans, Wedia a démontré qu'elle savait piloter son modèle de croissance. Les récents succès commerciaux, le potentiel de développement sur les comptes existants ainsi que la récente acquisition de Galilée confortent Wedia dans son objectif de rejoindre le Top 5 des acteurs du marché mondial.

Prochain rendez-vous : Résultats 2019, le lundi 20 avril 2020 après bourse

A propos de WEDIA (Isin : FR0010688440- ALWED) - www.wedia-group.com

Coté sur Euronext Growth, WEDIA est un Groupe international, leader dans le Digital Asset Management. Sa plateforme « cloud » accompagne les plus grandes marques internationales dans la gestion du cycle de vie des contenus marketing (textes, photos, vidéos, 3D...) depuis leur création jusqu'à leur diffusion et la mesure de leur efficacité.

WEDIA accompagne près de 250 marques mondiales et compte plus de 550.000 utilisateurs dans plus de 40 pays. Son succès et la reconnaissance auprès de ses clients sont confirmés par les analystes du Gartner et de Forrester qui classent Wedia dans les meilleures solutions mondiales de Digital Asset Management (DAM).

CONTACTS

Nicolas BOUTET - PDG - 01 44 64 87 60 - contact@wedia-group.com

Olivier SCHMITZ - CFO - Olivier.schmitz@wedia-group.com