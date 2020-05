WEDIA : Reprise de l'activité confirmée - Déploiement réussi auprès d'un acteur phare de la moto

Le groupe Wedia est fier d'annoncer le déploiement de sa solution chez une marque iconique de moto.

Quatre mois après la signature de ce nouveau contrat, la solution Wedia vient d'être déployée auprès des milliers de concessionnaires et revendeurs de la marque. Celle-ci devait répondre à de nombreux challenges : être plus réactive et proactive auprès de son réseau de distributeurs, favoriser le "self service" des médias et contenus marketing (photos, vidéos, 3D, flyers, fiches produit...), simplifier la localisation de ces contenus tout en s'assurant du bon respect de la charte et des codes de la marque, organiser en ligne les processus de validation des campagnes locales, rationaliser son système d'information en remplaçant deux outils obsolètes par une solution moderne et évolutive....

"Avec Wedia, notre client gagne en efficacité commerciale. Parce que les consommateurs au Texas n'ont pas les mêmes attentes que ceux de New York, la marque devait être en mesure de décliner localement un marketing global ! Les concessionnaires peuvent désormais adapter en ligne les contenus marketing à leur contexte, tout en conservant la cohérence entre campagnes nationales et marketing local, et nous leur permettons d'accélérer le « time to market » avec la mise à disposition instantanée de ces contenus marketing sur tous les territoires. Après Estée Lauder, Colgate et Silicon Valley Bank, ce nouveau projet, gagné à l'issue d'une compétition internationale, consolide notre présence sur le marché américain." souligne Nicolas BOUTET, CEO de Wedia.

Depuis quelques jours les concessionnaires et revendeurs peuvent donc accéder facilement aux visuels, vidéos, fichiers, flyers, affiches de la marque..., décliner localement une communication globale ou encore générer automatiquement les fiches descriptives des différents modèles et options proposés en concession.

"Parce qu'aujourd'hui les visuels (photos, vidéos, 3D, 360°...) participent, mieux que n'importe quel argumentaire textuel, à la promotion des marques et de leurs produits, les entreprises sont confrontées à de multiples problématiques : la croissance incontrôlée du volume et de la diversité des visuels, des contraintes réglementaires, une image de marque souvent mal maîtrisées, et surtout, la nécessité, de diffuser ces visuels sur de multiples canaux, physiques ou digitaux, via des solutions logicielles hétérogènes et héritées du passé. Le tout avec un seul objectif : améliorer en continu l'efficacité de ces contenus marketing et l'expérience utilisateur qu'ils créent. Notre mission, aider nos clients à gérer cette complexité et à convertir leurs contenus marketing en vente." complète Nicolas BOUTET.

Coté sur Euronext Growth, Wedia est un Groupe international, leader dans les logiciels SaaS et le conseil dédiés aux directions du marketing et de la communication. Au travers de ses deux marques, Wedia et Galilée, le Groupe accompagne ses clients, grands comptes et ETI, dans la gestion du cycle de vie de leurs contenus marketing (description produit, photos, vidéos, 3D, packaging...) depuis leur création jusqu'à leur diffusion sur tous les canaux physiques et digitaux.

Les offres du Groupe permettent ainsi de décliner un marketing cohérent et personnalisé, sans limite d'échelle, contribuant aux succès commerciaux de ses clients. Ces succès sont confirmés par les analystes du Gartner et de Forrester qui classent Wedia dans le Top 10 des acteurs mondiaux du domaine.

Le groupe Wedia compte, parmi ses clients, près de 250 marques mondiales, des dizaines d'ETI communicantes et plus de 550.000 utilisateurs dans plus de 40 pays. Il réalise un chiffre d'affaires 2019 de plus de 11 M€, dont 60 % de revenus récurrents, et appuie son développement sur un mix éprouvé de croissance organique et externe.

