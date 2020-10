WEDIA : Nouveau succès auprès d'un acteur majeur du secteur automobile

Le groupe Wedia est fier d'annoncer la signature d'un nouveau contrat avec l'un des leaders mondiaux de l'automobile.

Malgré le contexte économique et épidémiologique et après un appel d'offres international de plusieurs mois, la solution Wedia vient d'être retenue par un groupe allemand automobile multimarques présent dans plus de 100 pays.

Pour le groupe, les enjeux sont multiples : mettre à disposition de ses équipes, concessionnaires et agences partenaires l'ensemble des visuels marketing (vidéo 4k, photos, audios, support print...), rationaliser son système d'information en remplaçant des outils obsolètes par une solution moderne, évolutive et compatible RGPD et surtout, accélérer la mise sur le marché et donc la vente de véhicules grâce à une diffusion optimisée des éléments et visuels de communication.

"Avec Wedia, notre client gagne en efficacité commerciale. Les dizaines de milliers de photos, vidéos, audios flyer de la marque sont disponibles rapidement sur tous les territoires, dans les formats adaptés à chaque usage et dans le respect des droits d'image et d'auteur, nous permettons ainsi au groupe d'accélérer son « time to market ». Après Renault, Volvo, BMW, Navistar, Ford ou encore Daimler, ce nouveau projet, gagné à l'issue d'une compétition internationale, consolide notre présence sur le secteur automobile qui, dans un contexte compliqué, se doit, plus que jamais, de dynamiser et contextualiser sa communication visuelle, sur les canaux digitaux et physiques." souligne Nicolas BOUTET, CEO de Wedia.

Ce nouveau projet qui représente a minima un demi-million de revenus récurrents sur 3 ans et plusieurs centaines de jours de service sera déployé fin 2020.

"Les visuels (photos, vidéos, 3D, 360°...) participent, mieux que n'importe quel argumentaire textuel, à la promotion des marques et de leurs produits mais les entreprises sont confrontées à de multiples problématiques : croissance incontrôlée en volume et en diversité des visuels, contraintes réglementaires et image de marque souvent mal maîtrisées, nécessité de diffuser ces visuels sur de multiples canaux, physiques ou digitaux, via des solutions logicielles hétérogènes et héritées du passé. Notre objectif : aider nos clients à améliorer l'efficacité de ces contenus marketing et l'expérience utilisateur qu'ils contribuent à créer, les aider à convertir leurs visuels marketing en vente." complète Nicolas BOUTET.

A propos de Wedia (Isin : FR0010688440- ALWED) - www.wedia-group.com

Coté sur Euronext Growth, Wedia est un Groupe international, leader dans les logiciels SaaS et le conseil dédiés aux directions du marketing et de la communication. Au travers de ses deux marques, Wedia et Galilée, le Groupe accompagne ses clients, grands comptes et ETI, dans la gestion du cycle de vie de leurs contenus marketing (description produit, photos, vidéos, 3D, packaging...) depuis leur création jusqu'à leur diffusion sur tous les canaux physiques et digitaux.

Les offres du Groupe permettent ainsi de décliner un marketing cohérent et personnalisé, sans limite d'échelle, contribuant aux succès commerciaux de ses clients. Ces succès sont confirmés par les analystes du Gartner et de Forrester qui classent Wedia dans le Top 10 des acteurs mondiaux du domaine.

Le groupe Wedia compte, parmi ses clients, près de 250 marques mondiales, des dizaines d'ETI communicantes et plus de 550.000 utilisateurs dans plus de 40 pays. Il réalise un chiffre d'affaires 2019 de plus de 11 M€, dont 60 % de revenus récurrents, et appuie son développement sur un mix éprouvé de croissance organique et externe.

