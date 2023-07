WEDIA : Bilan Semestriel du contrat de liquidité contracté par WEDIA avec TP ICAP

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société WEDIA (FR0010688440 – ALWED FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2023:

3,226 titres

31,369.25 Euros en espèce

Au cours du 1er semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 3,151 titres 90,005.20 EUR 221 transactions VENTE 2,106 titres 61,424.40 EUR 175 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/12/2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

2,181 titres

59,978.85 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 07/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

3,277 titres

29,368.09 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Prochain rendez-vous :

Chiffre d'affaires semestriel 2023, le jeudi 27 juillet 2023 après bourse

A propos de Wedia (Isin : FR0010688440- ALWED) – www.wedia-group.com

Coté sur Euronext Growth, le groupe Wedia est un acteur international, leader dans les logiciels SaaS et le conseil dédiés aux directions du marketing et de la communication.

Au travers de ses trois offres, Wedia, Galilée et Iconosquare, le Groupe accompagne ses clients (marketers, communicants, e-commerçants, social media manager...) dans la pérennisation, la personnalisation, la diffusion et la mesure de performance de leurs contenus marketing (photos, vidéos, descriptifs produit, argumentaires marketing, posts sociaux...).

Ces offres permettent ainsi aux différents clients du Groupe de simplifier l'organisation de leurs contenus marketing, d'automatiser leur déclinaison sur les différents canaux digitaux et physiques et in fine de mesurer leur efficacité.

Le positionnement haut de gamme et innovant du Groupe est validé par des clients prestigieux (Décathlon, Royal Canin, FC Barcelone) et par les principaux analystes technologiques (Gartner et Forrester)

Pour servir ses 7000 clients dans plus de 130 pays, le groupe Wedia, basé en France, en Allemagne et au Canada, peut compter sur plus de 150 collaborateurs engagés.

Le groupe Wedia a réalisé un chiffre d'affaires 2022 de 18 M€, dont plus de 2/3 de revenus SaaS, et pilote son développement avec un mix éprouvé de croissance organique et externe maîtrisée.

CONTACTS

Nicolas BOUTET – PDG – contact@wedia-group.com

Olivier SCHMITZ – DAF – contact@wedia-group.com

Julia BRIDGER -Associée - jbridger@elcorp.com

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : m5yaZsptk2vInm2faZqZmWSUbWZom2LJl2OWlJWcasfJmW+VyGmXb5fIZnFhnmZu

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :

- Information relative au contrat de liquidité Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/80918-2023_07_10_wedia_bilan-contrat-liquidite.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com